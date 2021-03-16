Sivasspor yenilgisi sonrası Şenol Can’la yollarını ayıran Fatih Karagümrük’te hoca arayışları var. Başkan Süleyman Hurma’nın takımı yine genç bir isme emanet etmek istediği öğrenildi. Bu kapsamda görüşmelere başlayan İstanbul ekibinde ilk aday Mert Nobre.

Kariyerindeki ilk hocalık deneyimini sezon başında Gençlerbirliği’nde yaşayan Nobre’yle ilgili kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Süleyman Hurma ile daha önce futbolculuk döneminde Kayseri’de çalışan Nobre’nin ikinci hocalık deneyimi olacak.

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