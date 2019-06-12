Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, hem Kolarov hem de İtalyan ekibiyle görüşerek transfer için çıkan pürüzleri giderdi. İş artık imzaya kaldı. Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

KRUSE KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı Max Kruse'de sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli ile görüşme yapan ve 2 yıllık resmi teklif alan Alman santrfor, kararını tatil sonrası vereceğini yönetime iletti. 31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 32 maçta 11 gol, 10 asist kaydetti.