Flaş gelişme... Abdullah Avcı ve Okan Buruk bombası

Teknik direktör borsası transfer resmen başlamadan hareketlendi. Beşiktaş’ın gözdesi Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor’dan ayrılığını resmen duyuran Okan Buruk ile ilgili iki iddia ortaya atıldı.

Avcı ile ilgili yorumlarda, Beşiktaş’la sözleşme konusunda prensipte anlaştığı ileri sürülürken; Okan Buruk için flaş bir iddia belirdi.

Buruk’un, Avcı’nın ayrılığı halinde Başakşehir’in başına geçeceği ileri sürüldü ancak bu iddia taraflarca doğrulanmadı.

Bilindiği üzere Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ her fırsatta Abdullah Avcı’nın takımda kalacağını savunuyor. Bu ihtimal doğal olarak Okan Buruk’un transferini de imkansızlaştırıyor.



