Galatasaray’da hayat durdu, corona virüsü salgınına karşı olağanüstü tedbirler alınmaya devam ediliyor. Sarı-Kırmızılı kulüp dün ilk olarak, tesislerdeki faaliyetlerin durdurulduğunu şu açıklamayla duyurdu: “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır.”

‘Evinde kal’ sloganıyla

Gün içerisinde “Evinde kal” sloganıyla gelen ikinci açıklamada ise “Salgının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından (bugün) itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır” denildi.

Sürekli iletişim halindeler

Sarı-Kırmızılı futbolcuların gözü ise liglerin ertelenmesi kararında. Sağlığın futboldan çok daha önemli olduğunu savunan Sarı-Kırmızılı oyuncular, antrenmanlara çıkmak istemiyor. Teknik ekibin düşüncesi de bu doğrultuda. Herkesin ailesiyle birlikte güven içerisinde kalmasını isteyen Galatasaray’ın yetkilileri, oyuncularla sürekli olarak iletişim halinde ve onlara destek olmaya çalışıyor.