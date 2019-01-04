Flaş! FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı geldi

İtalyan Devi Milan, Trabzonspo'a Sosa ve Kucka bonservis bedellerinin ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA da Trabzonspor'a geçici transfer yasağı cezası verdi. Trabzonspor Milan2a yaklaşık 13 milyon TL öderse ceza kalkacak.

04 Ocak 2019, Cuma 07:36
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Flaş! FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı geldi

 Trabzonspor, eski yönetim döneminde Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın bonservis taksitlerini ödemediği için geçici transfer yasağı almıştı.

Akabinde yönetim ödemeyi yaptığını belirten yazıyı iletince yasak ortadan kalktı. Ne var ki Milan kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği yönüne şikayette bulununca FIFA, Trabzonspor'un yasağını yeniden devereye soktu ve devre arası için Bordo-mavili kulübe transfer yasağı geldi.

Trabzonspor'un Milan'a yakşalık olarak 13 milyon Lirayı bulan ödemeyi yapması durumunda transfer yasağının ortadan kalkacağı ve Trabzonspor'un devre arasında transfer yapabileceği belirtildi. (Sabah)

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