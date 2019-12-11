Flaş! Ferdi Kadıoğlu teklifi reddetti!

Fenerbahçe’nin büyük potansiyel taşıyan genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu teklif üstüne teklif alıyor. Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında forma giyen yetenekli futbolcu henüz A Takım tercihini yapmadı.

Türkiye ve Hollanda arasında bir tercih yapması beklenen Ferdi için yakın zamanda Kanada Futbol Federasyonu da devreye girdi. Annesi (Diane Matla) Kanadalı olan 20 yaşındaki oyuncu için federasyon yetkilileri davet yaptı. Ancak Ferdi bu teklif kabul etmedi ve geri çevirdi.

Ferdi Kadıoğlu için diğer teklifler ise Hollanda liginden geldi. Üç Hollanda ekibinin sarı-lacivertli kulübe Ferdi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Futbolcunun Fenerbahçe’de düzenli oynamaması sebebiyle Hollanda ekiplerinin kiralama planı yaptığı belirlendi. Bu konuyla alakalı sarı-lacivertli kulüpten kiralama ile ilgili fiyat bilgisi istendi. Fenerbahçe, Ferdi’nin kiralık olmadığını ve takımda kalacağı cevabını verdi.

Yetenekli futbolcu geçen sezon başı büyük ümitlerle gelse de bir türlü istediği fırsatı bulamadı. Ayrılığın eşiğine kadar gelen Ferdi bu sezon başıyla beraber daha fazla forma giymeye başladı. Ancak genç futbolcunun en büyük sıkıntısı U-19 Takımı ve A takım arasındaki seviye farkı olarak dikkat çekiyor.

U-19 problemi

U-19 Takımı için üst seviye olan Ferdi Kadıoğlu burada oynadığı maçlarda sıkıntı yaşıyor. Futbol dili olarak arkadaşlarıyla tam olarak anlaşamadığı için zaman zaman hırçınlaşabiliyor. Bunun da etkisiyle Ferdi, 26 Ekim’de Konyaspor’la oynanan U-19 maçında kırmızı kart görmüştü.

‘Barut gibi’

Ferdi Kadıoğlu forma şansı bulamadığı dönemlerde büyük sıkıntı yaşıyor. Yetenekli oyuncunun yakın çevresi, “Oynamadığı zaman adeta barut gibi. Son dönemde oynamaya başladı. Bu sayede enerjisini de atıyor. Şu an gayet mutlu” yorumunu yaptı.

7 resmi maçta 5 gollük katkı

Süper Lig’de 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu toplam 5 gole direkt katkı yaptı. Ligde 2 gol, 1 asiste imza atan genç oyuncu, kupada ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Skorer)