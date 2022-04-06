Trabzonspor 'a transfer olduğundan bu yana Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

1.1 MİLYON EUROYA GELDİ

Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 138 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken gol paslarıyla da önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 25 mücadelede 11 gol attı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamayan Nwakaeme'nin imza atmama sebebi belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken, Nijeryalı futbolcunun menajeri sarı lacivertli ekipten 3 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı.

Son iki hafta eski formundan uzak olan Nwakaeme’nin Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve menajer aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

BU SEZON 11 GOL 10 ASİT

2018’in yazında 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Hapoel Beer Sheva’dan transfer edilen Nwakaeme, o sezon çıktığı 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik performans göstermişti. 2019-2020’de 11 kez fileleri havalandırıp, 8 gol pası veren Nijeryalı yıldız, geçen lig sezonunu 7 gol, 6 asistle tamamladı. Nwakaeme, bu yıl ise 23 lig mücadelesinde 11 gol, 10 asiste ulaştı.