Falcao transferi için menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco'ya gitmesinin ardından bu kez flaş iddialar gündeme geldi.

Sky Sport ve The Guardian muhabiri Fabrizio Romano, Falcao'nun Galatasaray'la anlaşmaya varamadığını iddia etti.

Haberde Falcao'nun Monaco'da kalacağı ve Ocak ayında Çin'e transfer olacağı ifade edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre ise; Ailesini düşünen Falcao, Türkiye'de yaşayarak dil ve kültürel anlamda bu kadar büyük bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ı reddetti" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın Falcao ile anlaştığı, Monaco'nun forvete Mariano Diaz'ı alır almaz Falcao'yu bonservissiz bırakacağı iddia edilmişti.