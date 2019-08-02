Flaş Falcao iddiası! Galatasaray'ı reddetti!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği golcü futbolcu Radamel Falcao için ülkesi Kolombiya ve İtalya basınından ilgi çekici iddialar ortaya atıldı.

02 Ağustos 2019, Cuma 08:46 Son Güncelleme:
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Flaş Falcao iddiası! Galatasaray'ı reddetti!

Falcao transferi için menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco'ya gitmesinin ardından bu kez flaş iddialar gündeme geldi.

Sky Sport ve The Guardian muhabiri Fabrizio Romano, Falcao'nun Galatasaray'la anlaşmaya varamadığını iddia etti.

Haberde Falcao'nun Monaco'da kalacağı ve Ocak ayında Çin'e transfer olacağı ifade edildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre ise; Ailesini düşünen Falcao, Türkiye'de yaşayarak dil ve kültürel anlamda bu kadar büyük bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ı reddetti" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın Falcao ile anlaştığı, Monaco'nun forvete Mariano Diaz'ı alır almaz Falcao'yu bonservissiz bırakacağı iddia edilmişti.

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