Beşiktaş'ın eski yıldızı İspanyol kaleci Fabri İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in eski yıldızının tatil için değil transfer için Türkiye'de bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ile ismi anılan deneyimli kalecinin Süper Lig'den hangi takım ile görüşme yapacağı belirsizliğini koruyor.

İspanyol kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maça çıkarken 1 şampiyonluk yaşamıştı. Daha sonrasında Fabri 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Yıldız isim takımda fazla forma şansı bulamazken Fulham da sezon sonunda Premier Lig'e veda etti. (Skorer)