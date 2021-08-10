Beşiktaş 'ın, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 20 milyon lira kesinti yaparak Abdullah Avcı'ya ödeme yapıldığını açıklaması siyah-beyazlı camiada infial yarattı. Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarları, Avcı'nın bu parayı hak etmediğini savunurken, eski başkan Fikret Orman'a da büyük tepki var.

Kongre üyeleri harekete geçti

Avcı ile 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme yapıp göreve getiren ancak kendisi bu imzaların atılmasından yaklaşık 4 ay sonra ayrılan Orman için bazı kongre üyeleri harekete geçti. Siyah beyazlı kulübün kongre üyesi Sezgin Gülnar, Orman'ın ihraç edilmesi için önümüzdeki mali ve idari genel kurula önerge vereceklerini açıkladı.

Divan başkanlığına önerge verilecek

Gülnar dün gece Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "BJK Mali ve İdari Kongresinde Beşiktaş’ı maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Fikret Orman’ın ihraç edilmesi için gerekli önergeyi kongre divan başkanlığına sunacağız."

Avcı "Ben de çalışmak istemiyorum" dedi

Ahmet Nur Çebi yönetimi 29 Ocak 2020'de Abdullah Avcı ile sözleşmeyi tek taraflı feshederek yerine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Siyah beyazlı yönetim, feshi gerçekleştirirken Avcı ile de sözlü mutabakata vardıklarını söyledi ancak teknik adamın konuyu spor yargısına taşıdığını belirtti. Başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere diğer yöneticiler de Avcı'nın kendilerine "Ben de artık motivasyonumu yitirdim, çalışmak istemiyorum" dediğini kamuoyuna deklere etti.

FIFA talimatına güvendi kazandı

Avcı cephesiyse yönetimin kendileriyle anlaşma zemini aramadığını savundu. Avcı'nın avukatı Sami Dinç, sözleşmede tek taraflı fesih halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunun yer aldığını söyledi. Bu talimat da kovulan kişi yeni iş bulana kadar maaşını olduğu gibi almaya devam edeceğine, hatta sözleşmenin geçerlilik süresince bir iş bulsa dahi, eğer aldığı ücret kovulduğu yerden düşükse, üstünün kovan kulüpçe tamamlanacağına hükmediyor. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da FIFA talimatı doğrultusunda Avcı'yı haklı buldu.

Trabzonspor 'da yarısına imza attı

Nitekim, Abdullah Avcı Trabzonspor ile anlaştığı halde aldığı yıllık maaş Beşiktaş'tan aldığının yaklaşık olarak yarısına tekabül ettiğinden, 36 milyon liraya tamamlayan kısmı Beşiktaş'tan tazminat olarak aldı. Yani bugün Avcı'nın aldığı 20 milyon lira bu eksiğe tekabül ediyor. Eğer Trabzonspor Avcı'ya yıllık 12 milyon lira maaş verseydi, bu durumda Avcı Beşiktaş'tan bir talepte bulunamayacaktı. (Ajansspor)