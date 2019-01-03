Flaş! Eren Derdiyok antrenmana çıkmadı

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan bir diğer isim olan Eren Derdiyok, tesislere gelmesine karşın antrenmana çıkmadı.

03 Ocak 2019, Perşembe 08:55
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Flaş! Eren Derdiyok antrenmana çıkmadı

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan bir diğer isim olan Eren Derdiyok, tesislere gelmesine karşın antrenmana çıkmadı. Eren’in kendisine takınılan tavırdan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Eren, Fatih Terim’in isteğiyle kadro dışı bırakıldı. 

Cim-Bom start verdi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. (Skroer)

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