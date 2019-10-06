Flaş! Elneny ocak ayında ayrılmak istiyor

Sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için Mısır'dan flaş bir iddia geldi. Mısır basını, Elneny'nin Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu ve Ocak ayında takım değiştirmek istediğini belirtti.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan 27 yaşındaki futbolcunun hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle siyah beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

''BEŞİKTAŞ'IN SIKINTILI SÜRECİ NEDENİYLE...''

Mısır sitesinden yapılan açıklamada ''Elneny, Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için daha iyi olabileceğini düşünüyor.'' sözleri kullanıldı.

Elneny, Beşiktaş'ta sadece 3 maça çıkabilirken Süper Lig'de ise 6 haftada 76 dakika sahada kalabildi. (Hürriyet)