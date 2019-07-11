Flaş! Elif Elmas veda için geldi

Öğleden sonra soluğu Topuk Yaylası’nda alan Elif, teknik direktör Ersun Yanal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ancak genç yeteneğin Avusturya’da yapılacak ikinci etap hazırlıklarında takımla olması beklenmiyor.

Napoli’yle anlaşan Elif, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibiyle el sıkışmasının ardından resmî açıklamayı beklemeye başladı. Genç yıldız sözleşme detaylarının tamamlanmasının ardından soluğu İtalya’da alacak. Elif sağlık kontrolünden geçtikten sonra kariyerini İtalyan devinde sürdürecek. (Türkiye Gazetesi)