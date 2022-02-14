Flaş! Cristiano Ronaldo futbolu bırakmak istiyor

Manchester United’a dönüşüyle heyecanlandıran Ronaldo, istenilen beklentileri bir türlü karşılayamadı. İsminin PSG ile anılmasıyla herkesi şaşırtan süper yıldız, şimdide herkesi üzen bir iddia ile gündeme geldi. Ronaldo’nun en yakın dostlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini söylediği iddia edildi.

Dünya futbolunun son 20 yılına damga vuran Cristiano Ronaldo, son dönemdeki performansıyla beklentilerinin altına düşmüş durumda. Futbol kariyerinde ulaşılması zor rekorlar ve başarılara imza atan Portekizli yıldız, bu sezon yuvası olan Manchester United'a geri dönmüştü.

SON 6 MAÇTA GOL ATAMADI

Manchester United’da bir türlü gol orucunu bozamayan Ronaldo, çıktığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. 2009 yılından bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız, Premier Lig’de çıktığı son 6 maçta kaleleri bulamadı.

PSG’YE TRANSFERİ BEKLENİYORDU

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, süper yıldız Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. 37 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Manchester United'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması beklenirken, ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı.

FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYOR

The Sun’ın haberine göre Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşündüğünü belirten Ronaldo, bu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştı. (Türkiye)