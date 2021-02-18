Flaş Boupendza açıklaması: En az 10milyon euro!

Hatayspor denince akla iki forvet gelirdi hep: Mehmet Kakil ve Yunus Altun... Artık 3.’sü de var kuşkusuz. Sezona damga vuran takımın sezona damga vuran golcüsü Aaron Boupendza... 22 maça tam 17 gol sığdıran başarılı oyuncuyu Hatay’ın efsane golcüsü, şimdilerde antrenörlük yapan Yunus Altun’la konuştuk. Boupendza’nın kendisiyle benzerliklerine dikkat çeken Altun, “Ben de onun gibi maliyetsiz bir şekilde gelmiştim Fenerbahçe’den Hatay’a. Gol kralı olup Kayserispor’a transfer olurken ise Hatayspor’a o dönemin en yüksek bonservisini kazandırmıştım. Şimdi aynısını Boupendza da yapabilir. Her iki ayağını çok iyi kullanıyor, son vuruşları çok kaliteli ve sürekli arayan bir oyuncu. Artık bu özelliklerde hücum oyuncuları bulmak kolay değil. Bu yüzden Hatayspor’un elinde bir cevher var. Bence sezon sonunda Hatayspor onu en az 10 milyon Euro gibi bir bedelle satabilir. Zaten teklifler olduğunu da biliyoruz” dedi ve ekledi:

‘Ömer Erdoğan çok başarılı’

“Boupendza’nın bu performansında Ömer Erdoğan’ın oynattığı futbolun da katkısı büyük. Onun tipindeki forvetlere uygun bir taktik anlayışları var. Bu da Boupendza’yı öne çıkarıyor. Sezon başında Ömer hocaya tepki vardı. O dönemde de sabır gerektiğini söylemiştim. Bugün durum ortada. Hatayspor ligin en başarılı takımlarından biri.”

Ömer Necati Albayrak