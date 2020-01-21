Alman yıldızın Avrupa'da hala piyasası olması bu transferi olası kılarken, Fenerbahçe yönetimi yüklü bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bu bağlamda Kruse ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi...

DORTMUND'DAN KRUSE'YE KANCA

Alman basınında yer alan habere göre Max Kruse, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un gündemine geldi... Ara transferde sadece Norveçli golcü Erling Haaland'ı kadrosuna dahil eden sarı siyahlılar, gündemine Fenerbahçeli yıldızı aldı!

Haberin detaylarında bilgiler şu şekilde okuyuculara aktarıldı;

"Borussia Dormund, Paco Alcacer'in olası ayrılığı sonrasında 4 yıldızdan birini kadrosuna dahil edebilir. 1. forvet konumundan ayrılarak yerini Haaland'a kaptıran Alcacer, Sevilla ile temasa başladı. Alcacer'in ayrılığı sonrasında Dordmund, takım için savaşacak bir forvet arıyor. Daha ziyade, 19 yaşındaki golcünün gelişimine katkıda bulunacak ve onu destekleyerek katkı verecek deneyimli bir ismi tercih edecek." (Akşam)



