FLAŞ! Beşiktaş’ta 8 futbolcunun bileti kesildi

Fikret Orman başkanlığında yeni transferlerle hatrı sayılı bir kadro oluşturan Beşiktaş’ta birçok futbolcunun takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

Erdal Torunoğulları kolları sıvadı

Daha önce Beşiktaş’ın şampiyonluğunda yönetim içerisinde yer alan ve yapılan başarılı transferlerde söz sahibi olan Erdal Torunoğlulları’nın ilk olarak Ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken, başarılı yöneticinin takımdan en az 8 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübe geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan ve oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Karius için Liverpool’la masaya oturmayı planlayan Torunoğulları’nın hedefindeki ikinci ismin Jeremain Lens olduğu kaydedilirken, bu iki oyuncunun haricinde listede Rebocho, Enzo Roco, El Neny, Orkan Çınar, Boyd, Diaby gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

Scout ekibiyle beraber karar alınacak

Devre arası ve yaz ayı transfer dönemlerinde mutlaka 8 futbolcuya teşekkür etmeyi planlayan Erdal Torunoğlulları’nın menajerlere karşı sert tutumu herkes tarafından bilinirken, yönetimin alınacak futbolcular hakkında ortak karar vereceği ve scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışacağı vurgulandı. (Akşam)



