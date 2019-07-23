Beşiktaş ile görüşen ancak Palmeiras'ın araya girmesiyle Türkiye'ye gelmekten vazgeçen Vitor Hugo eski takımına imza atmak için Brezilya'ya gitti.

Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Güzel bir deneyim oldu. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Fiorentina ve Vitor Hugo kiralık olarak Beşiktaş ile anlaşmış, ancak Palmeiras oyuncuyu 5.5 milyon euro karşılığında bonservisi ile kadrosuna katmak isteyince siyah beyazlılara transfer gerçekleşmemişti. Vitor Hugo 2017 yılında Fiorentina'ya 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İşte Vitor Hugo'nun ayrılış görüntüleri:







