Flaş Beşiktaş yorumu! 'Düştüğü gibi kalkar'

Beşiktaş muhabirimiz Orhan Yıldırım, Siyah-Beyazlılar’ın son durumunu kaleme aldı: Düştüğü gibi kalkar...

Sergen hocanın formsuzluğu...

Hiç lafı evelemeye gerek yok. Yönetim içinde ve çevresinde konuşulan şu; Sergen hoca çifte kupanın ardından eski alışkanlıklarına ağırlık verdi. Takım ile arasındaki bağ eskisi gibi değil. Bu teyit edilebilen bir şey değil. Ancak ateş olmayan yerden duman da çıkmaz derler. Aslında çok da önemi yok. Geçen yıl sahaya sürdüğü kadro... Sonradan yaptığı hamleler ile maçı çeviren hoca, bu sene tam tersini yapıyor. Son Trabzonspor maçında yaptığı değişiklikler ile üç puanı ‘ikram’ etti. Bunun gibi örnekler dolu.

Takımı Murat Şahin mi yönetiyor!

Bir diğer iddia şöyle... Yardımcı hoca Murat Şahin, ipleri eline aldı. Her şeye karışıyor. Tek sorumlu gibi davranıyor. Yalçın buna seyirci kalıyor. Bu saçma söylenti! Zira Sergen hocanın olduğu yerde her kim olursa olsun bunu yapamaz, cesaret edemez.

Ljajic gitti, Rosier geldi!

Sırp oyuncu, özel hayatındaki düzensizlik yüzünden atıl durumda. Bonservisi alınan Rosier de o rolde! Genç oyuncunun hızlı yaşantısı direkt sahaya yansıyor. Sadece o mu? Değil... Ghezzal! 4.5 yıllık sözleşme sonrası eski kimliğinden uzakta. Alex hazır değil. Atiba emekliliğe hazırlanıyor. Defans, kanatlar istikrarsız. Vida-Larin sözleşme peşinde...

Töre kimin kontenjanı!

Çok konuşulan bir isim Gökhan Töre. Yeteneklerine isyan edercesine düşüşte. Töre’nin memleketi Samsun ve teknik ekibe çok yakın bir iş adamının özel kontenjanı ile kadroda tutulduğu iddiası var!

Oğuzhan kur farkına takıldı

Düşüş içinde olan Oğuzhan kayıplarda. Milli Takım’a da gidemeyen gurbetçi futbolcunun sıkıntısı kur farkı. Zira Euro üzerinden maaş alan Oğuzhan’ın ücreti 1 Euro-6 TL olarak sabitli. Nerede ise iki katına çıkan kur farkı yüzünden problem yaşıyor

Transfer dosyası

Teknik ekibin isteği doğrultusunda alınan isimler: Ghezzal, Rosier, Salih, Mehmet ve Can. Alex, Batsuhayi de bilgi dahilinde alınsa da memnuniyetsizlik mevcut. Yalçın’ın, özellikle Batshuayi konusunda rahatsızlığı büyük. Kolay gol yiyip, atamamayı temelde bu oyuncuya bağlıyor.

Handikap çok

Bu genel konular üzerinde birçok ayrıntı da var. Çifte kupa doyumu. Ücret dengesizliği. Yabancıların hakimiyeti. Yerli isimlerin verimsizliği. Salih’in tükenişi. Kontenjan sıkıntısı. Hakem yönetimleri...

Ya düzeltir ya da gider

Beşiktaş bu kaotik durumdan çıkış bulur. Bunun ilk adresi Sergen Yalçın. Tüm ipler hâlâ hocanın elinde. Sergen hoca duygusal biri. Yıllardır tanıyoruz. Bu yüzden kaybediyor. Eline neşteri alacak. Yeni eski demeden katkı veremeyen isimler ile yolları ayıracak. Hiçbir yönetici, arkadaş ve özellikle yediği içtiği ayrı gitmeyen bazı menacerler ile arasına duvar örecek. Halk arasında bir deyim var; Acırsan, acınacak duruma düşersin diye... Mayıs ayında seçim var. Çebi başkanlığındaki yönetim mevcut gidişi sürdürmez. Bu süre içinde; ne kendisi bırakıp gidebilir. Ne de takımı komple değiştirebilir. Yapacağı tek ve son hamle hoca. Taraftarın kalbinde kredisi en büyük hoca. O da bir yere kadar. İlk kez son maçın ardından tribüne çağrılmadı. Bu mesaj yeter de artar. Anlayana tabii..

Başkan adeta kafeste!

Ahmet Nur Çebi, ‘Güçlü Başkan’ parolası ile seçimde fark attı. Ancak gelinen noktada durum sıkıntılı. Kimseye ‘hayır’ demeyen başkanın etrafı sarılmış durumda. Herkes kral çıplağı oynuyor! Bizim bildiğimiz 46 danışmanı var! Kime sorsan, başkanın özel danışmanıyım diyor. Hakem tepkisi dışında masaya yumruğunu vurduğunu görmedik. Eğer başkan, etrafında dolaşan ve kendisine ‘güç zehirlenmesi’ yaşatmak isteyen bu kafesi kırmaz ise üzülür. Ateşten gömlek giyip o yükün altına giren Çebi’nin önce etrafını sonra da takım içindeki olumsuzlukları bertaraf etmesi; hocaya da ışık olur. Karanlıktan, aydınlığa çıkış yolu, Çebi ve Yalçın’a bağlı. Umut ile bekliyoruz.

Orhan Yıldırım