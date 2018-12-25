Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa karşısında alınan farklı yenilgiden sonra geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılan Teknik Direktör Şenol Güneş'le yola devam etme kararı aldı. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri sezon ortasında teknik adam değişikliğine sıcak bakmayan Fikret Orman, takım içerisindeki disiplinin yeniden sağlanması açısından Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Kavalcı'ya da tam yetki verdi.

Şu an için hoca değişikliğinin bir fayda getirmeyeceğini düşünen yönetim kurulu, ayrıca Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar olan alacağını da göz önünde bulundurarak, deneyimli teknik adam ile devam edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Fikret Orman ile görüşen Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın ise "Sorun teknik heyette değil. Maalesef takım içerisinde bazı oyuncular kafalarında burayı bitirmiş. Bu futbolcularla yolları ayırarak yapılacak bazı transferlerle kan değişikliği sağlanabilir. Devre arası bizim için önemli bir fırsat. Yönetim olarak hocamızla baş başa vererek çözüm yolları üretebiliriz. Başka türlü bir çare arayışı bize yarar sağlamaz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada ikinci Başkan Serdal Adalı'nın da Guti ile görüşerek yardımcı antrenör gözünden takım içerisindeki sorunları öğrenmeye çalıştığı vurgulandı. Önceki akşam İspanyol teknik adamla bir araya gelen Adalı'nın da, tıpkı Ahmet Kavalcı gibi devre arasında sorunların çözümü için elini taşın altına sokacağı vurgulandı.

(Milliyet)



