FLAŞ! Beşiktaş teknik adamın sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu'nun sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlumuz Mutlucan Zavotçu ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandı.

BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Futbol Akademi Direktörümüz Necmettin Çelikhan ve Kadın Futbol Takımları İdari Menajerimiz Nergis Soyer ile bir araya gelen Zavotçu, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Necmettin Çelikhan ile Nergis Soyer, yeni sezonda Mutlucan Zavotçu’ya başarılar diledi.