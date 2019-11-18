Flaş! Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica ile görüştü

Ara transfer döneminde öncelikle forvet alacak olan Beşiktaş’ın, istenen şartların oluşması durumunda aynı zamanda geleceğe de yatırım olarak bir iki takviye daha yapabileceği öğrenildi.

Kartal’ın bu prensip doğrultusunda Benficalı Gedson Fernandes için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için Talisca formülünü işletecek olan Siyah-Beyazlılar’ın tarak kemiğindeki sakatlığının ardından forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları ifade edildi.

Sadece 6 maçta oynayabildi

Ancak Beşiktaş bu kez daha uygun bir anlaşma yaparak satın alma opsiyonunu düşük tutmaya çalışacak. Talisca’da bu opsiyon yüksek olduğu için yıldız futbolcu elde tutulamamıştı. Beşiktaş yönetimi öncelikle genç futbolcunun menajeri ile ön görüşme yaptıktan sonra Benfica yönetimi ile temasa geçti. Görüşmelerin şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve tarafların ocak ayında bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma şansı buldu. (Star)

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