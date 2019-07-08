ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd ile her konuda anlaşan Beşiktaş, transferde ikinci hamlesini Atınç Nukan’la yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Bundesliga ekibi RB Leipzig tarafından geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan 25 yaşındaki başarılı stoperi yeniden renklerine bağlamak üzere olduğu belirlendi.

Bir süredir sol stoper arayan Kartal’ın, bonservisi elinde olan Atınç’la temasa geçerek el sıkıştığı öğrenildi. 2015 yılında tam 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig’e transfer olan ancak Almanya macerası istediği gibi geçmeyen Atınç’ın, Beşiktaş’tan aldığı teklifi kabul ettiği aktarıldı. Dört yıl sonra Beşiktaş’a dönmeye hazırlanan deneyimli oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşme yapılması bekleniyor.

Bu arada son iki yılda hiçbir resmi maça çıkmayan Atınç Nukan’ın sakatlık probleminin bulunmadığı vurgulandı. Altyapı kriterlerine uygun olan deneyimli oyuncunun imza attıktan sonra kampa katılabileceği ifade edildi. Diğer taraftan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Enzo Roco ve Isimat Mirin için kamptan sonra karar vereceği belirtildi. Her iki savunmacıyı da kampta görmek isteyen Avcı’nın daha sonra kesin bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bundesliga’da şans bulamadı

Atınç Nukan yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden RB Leipzig’de sadece 14 resmi maça çıkabildi. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş’a dönen ve 16 karşılaşmada oynayan genç stoper, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Almanya’da hiç şans bulamadı. Bundesliga’da hiç görev yapamayan Atınç, RB Leipzig formasıyla Bundesliga 2’de 12, Almanya Kupası’nda 2 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Kaynak: Skorer