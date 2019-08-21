Flaş! Beşiktaş Aboubakar transferinden vazgeçti

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş, bir süre önce Porto Kulübü ve 27 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçti.
Yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden yönetim, Portekiz ekibinden Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.
Yaklaşık 1 yıl önce sol dizinden sakatlanan ve tedavisi 8 ay süren Aboubakar'ın, yeniden diz sakatlığı yaşama riskinin yüksek olması siyah-beyazlılara geri adım attırdı.
Kamerunlu oyuncunun transferini rafa kaldıran Beşiktaş, forvet oyuncusu için listesindeki diğer adaylara yöneldi.
2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, siyahbeyazlı formayla 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı. (Ntv Spor)