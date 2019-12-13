Flaş Ajdin Hasic gelişmesi! Neden sözleşme imzalanmadı?
Beşiktaş devre arasında biri kanat, bir de santrfor olmak üzere iki takviye yapmayı düşünüyor. Ayrıca stoper Marcelo'nun da yeniden takıma katılması gündemde. Ajdin Hasic hakkında ise birkaç gün içinde karar verilecek.
Ligde oynadığı son 6 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta, devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar başladı.
Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek takviye yapılacak bölgeler ve kadroya katılacak isimler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.
Hem ekonomik dengeyi bozmamak, hem de gereken bölgelere transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, biri kanat biri de santrfor olmak üzere en az 2 isim kadrosuna katacak.
Yaz kamp döneminden bu yana Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic’in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Yönetim, Abdullah Avcı ile görüştükten sonra genç oyuncu hakkında karar verecek. (TRT Spor)