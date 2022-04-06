Flaş! Ahmet Nur Çebi UEFA ile görüştü

Beşiktaş ’a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor ’un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.

Ismael’den ilk tespit

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in lider Trabzonspor ile pazar akşamı berabere kaldıkları dev müsabakadan sonra siyah-beyazlı yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Takımın genel performansı ve kadroyla ilgili ilk tespitlerini yöneticilerle paylaşan Fransız çalıştırıcının, özellikle gol bölgesindeki sıkıntıların altını çizdiği aktarıldı.

‘İyi sinyaller verdik’

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Ismael’in, “Takım gelecek adına iyi sinyaller verdi. Önümüzdeki günlerde oyun ve fiziksel seviyemizin yükseleceğine inanıyorum. Şu an tek problem gol bölgesinde yaşanıyor. Sorunu çözmek için gereken çalışmaları yapacağız” dediği öğrenildi. Ismael’in kalan 7 maçta tüm forvetlere şans vereceği de vurgulandı.

Pjanic döndü

Miralem Pjanic, yaklaşık iki ay sonra sahalara geri döndü. En son Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı tecrübeli futbolcu, 10 Şubat’taki maçtan bu yana ilk kez Trabzonspor deplasmanında formasını terletti. Maça kulübede başlayan orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan’ın yerine girdi. Uzatmalar da dahil kalan 20 dakika görev yapan Pjanic sadece 9 kez topla buluşabildi. 5 pas denemesinde %60 isabet sağlayan tecrübeli futbolcu hücum anlamında bir katkı sağlayamazken girdiği 6 ikili mücadelenin ise birini kazandı.

UEFA çıkarması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün öğle saatlerinde sürpriz bir biçimde İsviçre’ye uçtu. Cenevre’ye giden Başkan Çebi’nin daha sonra UEFA yetkilileriyle görüşmek için Nyon’a geçtiği aktarıldı. Çebi’nin siyah-beyazlı kulübün gündemindeki finansal konularla ilgili UEFA temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. (Skorer)