Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Çek basınından Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili son derece ilginç bir haber geldi. Ülkede yayım yapan Sport gazetesi, ezeli rakiplerin Burnley'de forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncu Matej Vydra'yı kadrolarına katmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını öne sürdü.

Vydra'ya yakın olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen bir haber kaynağı, konuyla ilgili olarak gazeteye verdiği demeçte "Kendisini İngiltere'den dört takım, Türkiye'den de Beşiktaş ve Trabzonspor istedi. Ancak kulübü onu bırakmayacak. Antrenörü, Matej'in takımda kalmasını ve forma için savaşmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler