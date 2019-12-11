Galatasaray'ın PSG ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi taraftarlar arasında yaşananlar hakkında Galatasaray'ın yöneticisi ASpor'a konuştu. Abdürrahim Albayrak hem maç öncesi yaşanan olaylar hem de Falcao'nun durumu hakkında konuştu.

"Kimse endişe etmesin"

"Taraftarlarımızın yanından geldim şimdi. Arkadaşlarımızın hiçbir şeyi yok kimse endişe etmesin. Bazen maç öncesi böyle durumlar olur. Tribün lideri arkadaşlarla görüştüm, endişe edilecek bir durum yok.

"Santrfor bölgesinde iki yıldır bir şanssızlık yaşıyor"

"Hepimizin morali son derece iyi. Sakatlarımız ve eksiklerimiz var ama elimizden geleni yapacağız. Santrfor bölgesinde iki yıldır bir şanssızlık yaşıyor. Şimdi önce Emre Mor oynayacak ikinci yarı Falcao oynaycaktır"