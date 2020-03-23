Flaş! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erteleniyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunların daha sonraki bir tarihte, büyük olasılıkla 2021 yılına erteleneceğini doğruladı.

USA Today'e konuşan Dick Pound, "IOC'nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı," dedi. Pound telefon görüşmesinde, “İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak Oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak, bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

Pound son olarak, "IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " sözlerini söyledi.