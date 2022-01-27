Avrupa Kupası'nda 13 Ocak'ta oynanması gereken Carolo-ÇBK eşleşmesinin ilk maçı, Mersin temsilcisindeki Covid-19 vakaları nedeniyle 19 Ocak'a ertelendi. Turuncu-lacivertliler yeniden yapılan planlama doğrultusunda müsabakadan 2 gün önce Fransa'ya gitti ancak bu kez de Flammesli basketbolcularda maç günü 5 pozitif vaka görülmesi üzerine karşılaşma iptal edildi.

Birkaç gün önce yeni maç takvimini duyuran FIBA, karşılaşmaların ilkinin 29 Ocak Cumartesi günü Fransa'nın Charleville-Mezieres kentinde, ikincisinin ise 2 Şubat Çarşamba günü Mersin'de oynanacağı açıkladı ancak koronavirüsle savaşan Fransız ekibinde yeni vakalar görülünce, müsabakalar bir kez daha ertelendi.

SON KARAR GELDİ, İLK MAÇ SEYİRCİSİZ

FIBA'nın son aldığı karara göre eşleşmenin 2 maçı da Mersin'de Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak ancak 16 Şubat'taki ilk maça Flammes Carolo'nun iç saha avantajını yaşaması için seyirci alınmayacak. Taraflar ikinci maç için 17 Şubat'ta bir kez daha Edip Buran'da parkeye çıkacak. Bu müsabaka ise Mersinli taraftarlara açık olacak. İki karşılaşma da YouTube/FIBA linkinden takip edilebilecek.

Ayrıca turuncu-lacivertliler Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında 29 Ocak Cumartesi günü Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)