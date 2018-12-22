Flamengo'nun parası Mariano'ya yetmedi!

Brezilya ekibi Flamengo, Galatasaray'ın sağ beki Mariano'ya teklifini iletti. Ancak hem yönetim hem de Brezilyalı futbolcu teklifi az bularak reddetti.

22 Aralık 2018, Cumartesi 09:19
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Flamengo'nun parası Mariano'ya yetmedi!

Galatasaray'ın sağ beki Mariano'yu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, yaptığı teklif belli oldu. Brezilya kulübünün sarı-kırmızılılara 2.5 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da sezon başına 1 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Teklifi hem sarı-kırmızılı yönetiminin hem de 32 yaşındaki sambacının az bularak geri çevirdiği belirtildi. G.Saray, Mariano'yu 2017 yaz transfer döneminde bonuslar hariç 4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

Yıllık ücreti 2.3 milyon Euro olan ve oynadığı maçlarda kazanılan puan başına 5 bin Euro alan Mariano'nun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Sabah

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