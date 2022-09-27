Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarını deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda yapmıştı.

68 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdaki eksikleri belirlemesinin ardından, Flamengo'dan öğrencileri Willian Arao ve Gustavo Henrique transfer edilirken, takımın yıldız ismi Gabriel Barbosa 'Gabigol' içinde girişimlerde bulunulduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe forvet hattını, Joshua King, Joao Pedro ve Michy Batshuayi ile güçlendirirken, kariyerine Flamengo'da devam eden Gabigol için de Brezilya ekibinden çarpıcı bir açıklama geldi.

"Şaka mı bu?"

Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz, Gabigol'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair haberler hakkında konuştu. Braz, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Türk kulüplerinin yıldız oyuncuyu transfer edecek ekonomik güçlerinin olmadığını ifade ederek; "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." dedi.

Başkan Yardımcısı Braz ayrıca; "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez. İlk tercihi İspanya ya da İngiltere olur" diye konuştu.

Flamengo formasıyla şimdiye kadar, tüm kulvarlarda 178 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 109 kez gol sevinci yaşarken 31 kez de asist yapma başarısı gösterdi.