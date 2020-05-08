Flamengo’da 38 kişi pozitif

2019'da Brezilya Ligi’nde ve Güney Amerika’nın en prestijli kupası olan Copa Libertadores’te mutlu sona ulaşan Flamengo’ya büyük şok... Kırmızı-Siyahlı ekipte 38 kişide koronavirüs tespit edildi. Futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye test yapılmıştı. Pozitif çıkanlardan 3’ünün futbolcu olduğu iddia edildi. Hafta başında da Flamengo Kulübü’nün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.