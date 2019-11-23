Flamengo - River Plate canlı izle Flamengo - River Plate şifresiz

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük belli oluyor. Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya’dan Flamengo ile kozlarını paylaşıyor. İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacak. Bunu başaran ilk takım, River'ın ezeli rakibi Boca Juniors (2001) olmuştu. Flamengo kazanırsa tarihindeki ikinci Libertadores Kupası zaferi tatmış olacak.

TSİ 23.00’te başlayanmücadele, S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara geliyor. Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Şilili Roberto Tobar yönetiyor.

İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti.

Flamengo - River Plate ilk 11'ler:

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis, Everton, Gerson, Willian, De Arrascaeta, Henrique, Gabigol

River Plate: Armani, Montiel, Quarta, Pinola, Casco, Enzo Perez, Fernandez, Palacios, De La Cruz, Borre, Suarez