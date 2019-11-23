Flamengo - River Plate canlı izle Flamengo - River Plate şifresiz
Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Copa Libertadores'te şampiyon River Plate - Flamengo maçıyla belli oluyor. River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacak. Brezilya ekibi Flamengo ise ikinci Libertadores Kupası için sahaya çıkacak. İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük belli oluyor. Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya’dan Flamengo ile kozlarını paylaşıyor. İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacak. Bunu başaran ilk takım, River'ın ezeli rakibi Boca Juniors (2001) olmuştu. Flamengo kazanırsa tarihindeki ikinci Libertadores Kupası zaferi tatmış olacak.
Flamengo - River Plate canlı izle
TSİ 23.00’te başlayanmücadele, S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara geliyor. Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Şilili Roberto Tobar yönetiyor.
İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti.
Flamengo - River Plate ilk 11'ler:
Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis, Everton, Gerson, Willian, De Arrascaeta, Henrique, Gabigol
River Plate: Armani, Montiel, Quarta, Pinola, Casco, Enzo Perez, Fernandez, Palacios, De La Cruz, Borre, Suarez