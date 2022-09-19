Brezilya Serie A'nın 27. hafta maçında Flamengo Maracana stadında Fluminense ile karşılaştı.

Mücadele oldukça gergin bir şekilde başladı ve Fluminense'de David Braz 6. dakikada 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. David Braz'ı futbolseverler bir dönem Sivasspor formasıyla hatırlayacaktır. 35 yaşındaki futbolcu 2018-2019 yılında Sivasspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Deplasman ekibi Fluminense 45. dakikada Ganso'nun penaltı golüyle maçta 1-0 öne geçti. Maçın 2. yarısında da etkili oynayan Fluminense 76. dakikada Nathan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Flamengo ataklarını sıklaştırdı. Tecrübeli golcü Gabigol 83'te her ne kadar sahneye çıktıysa da takımına puan kazandırmak için yeterli olamadı.









Brezilya Serie A'da haftanın dev maçında Fluminense, Flamengo'yu deplasmanda 2-1 yendi. 90 dakika sonunda gülen taraf bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo'nun takımı oldu.

Maç sonu olaylar çıktı

Maç sonunda yaşananlar ise karşılaşmanın adeta önüne geçti.

Maçın son bölümünde çıkan arbede nedeniyle maç +10 dakika uzatma ile tamamlandı. 86 ve 90 dakika arasında tam 2 Flamengo'dan 2 de Fluminense'den olmak üzere 4 kırmızı kart çıktı.

Özellikle Felipe Melo ve David Luiz'in kavgası dikkatlerden kaçmadı. İki tecrübeli Brezilyalı futbolcunun birbirlerinin üzerine yürüdükleri gözükürken, ikiliyi ayrımak hiç de kolay olmadı.

Bir süre sonra olaylar yatıştı ve hakem kartlarını gösterdikten sonra maç kaldığı yerden devam etti. Maçın son düdüğüyle ekipler gergin bir şekilde geçen zorlu mücadelenin ardından soyunma odalarının yolunu tuttular.







