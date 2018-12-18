Flamengo cephesinden son dakika Mariano açıklaması!

Galatasaray'da geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mariano ülkesine dönüyor... Uzun süredir Flamengo ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, transfer için 3.5 milyon Euro'luk bir rakam konuşuluyor.

Transferde artık son detayların kaldığı bilinirken, bugün Flamengo cephesinden resmi bir ağızdan önemli bir açıklama geldi.

Libertadores Kupası'nın kura çekiminin yapıldığı Paraguay'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Flamengo Dış İlişikiler Sorumlusu Luiz Eduardo Baptista, ''Mariano ile ilgileniyor musunuz?'' sorusuna gülerek, ''Şu an bir şey söyleyemem, 19 Aralık saat 19.00'u beklememiz gerek'' yanıtını verdi.

Daha önce de Fox Sports'ya yayınlanan bir programa katılan gazeteci Fabio Sormani, Mariano transferinin yüzde 99 tamamlandığını iddia etmişti.

Flamengo cephesinden yapılan bu açıklamanın ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.