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Flamengo, Arturo Vidal'i kadrosuna kattı

Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo, Inter'den ayrılan Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 11:42 Son Güncelleme:
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Flamengo, Arturo Vidal'i kadrosuna kattı

Flamengo, kadrosuna güçlü bir ekleme yaptı. Kariyerinde Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter gibi büyük kulüplerde forma giymiş Arturo Vidal, Brezilya ekibine transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kimisi için rüya kimisi için kabus. Tek gerçek Arturo Vidal, Flamengo'da!" denildi. Brezilya kulübü, Şilili orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu, dün gece Flamengo'nun evinde Atletico Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek tur atladığı maçtan sonra tribünleri selamladı.

Şilili futbolcu, Inter'de çıktığı 40 maçta 2 gol atıp, 4 asist yapmıştı.


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