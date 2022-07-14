Flamengo, kadrosuna güçlü bir ekleme yaptı. Kariyerinde Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter gibi büyük kulüplerde forma giymiş Arturo Vidal, Brezilya ekibine transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kimisi için rüya kimisi için kabus. Tek gerçek Arturo Vidal, Flamengo'da!" denildi. Brezilya kulübü, Şilili orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu, dün gece Flamengo'nun evinde Atletico Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek tur atladığı maçtan sonra tribünleri selamladı.

Şilili futbolcu, Inter'de çıktığı 40 maçta 2 gol atıp, 4 asist yapmıştı.



