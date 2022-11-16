Yazın başında takımın başına Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe , hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da müthiş bir performans ortaya koyuyor.





SÜPER LİG'DE LİDER

Sarı-lacivertliler, ligde 13 maçta 29 puan toplayarak Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Galatasaray 'ın 2 puan önünde lider girdi.

AVRUPA'DA SON 16 TURUNA KALDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın bulunduğu grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.





YOĞUN MARATON ZORLADI

Son olarak Giresun karşısında Kadıköy'de alınan yenilginin nedeni olarak ise yorgunluk gösterildi. Fenerbahçe, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı. Sakatlıkların artışı ve konsantrasyon kayıpları birleşince Dünya Kupası arasına mağlubiyetle girildi. Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Lincoln, King gibi sakatlıkları olan isimlere son olarak Emre Mor eklendi.

BAŞARI ARTTI, TRANSFER TEKLİFLERİ YAĞDI

Sezona bu denli etkileyici bir giriş yapan Fenerbahçe'nin doğal olarak futbolcuları da dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip takım olarak başarılı olsa da bireysel performansların yükselmesi bu başarıya katkı sağladı. Performansı yükselen futbolcular ise dünyada birçok kulübün ilgisini çekti ve transfer teklifleri üst üste geldi.

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DİEGO ROSSİ'YE SÜRPRİZ TEKLİF

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de performansı yükselen isimlerden biri de Diego Rossi oldu. Bunun sonucunda da Uruguaylı yıldız için Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi.

21 MAÇTA 3 GOL - 7 ASİST

Geçen sezonun sonlarında performansını arttıran ve bu sezon Fenerbahçe’yle bu sezon 21 maçta 3 gol atıp, 7 asist yapan Diego Rossi, takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi.

JESUS'UN ESKİ TAKIMINDAN 8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Takvim'in haberine göre teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.





TEKLİF TEREDDÜTSÜZ REDDEDİLDİ

Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi. Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.

FLAMENGO BİR TEKLİF DAHA YAPACAK

Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak teklif ne olursa olsun Fenerbahçe yönetimi Rossi için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye kararlı.

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FENERBAHÇE 13 MİLYON EURO İSTİYOR

Bunun yanında Fenerbahçe, değerini bulmayan hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Fenerbahçe yönetiminin Rossi için kapıyı 12-13 milyon Euro'dan açacağı bunun altındaki tekliflere itimat etmeyeceği gelen haberler arasında.

DÜNYA KUPASI ŞOKU

Diego Rossi, ülkesinden gelen haberle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Uruguay Teknik Direktörü Diego Alonso, Fenerbahçe'deki başarılı performansına rağmen Rossi’yi kadroya almadı. Rossi yerine Agustin Canobbio ve Facundo Torres’in tercih edilmesi ‘hatalı bir karar’ olarak yorumlandı.





Özellikle Canobbio’nun kötü bir sezon geçirmesine rağmen kadroya alınması eleştiri konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Atletico Paranense ile 43 resmi maçta 3 kez ağları sarsarken, asist yapamadı.