Flachi, 46 yaşında futbola geri döndü

1993-2010 yılları arasında İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A'da 100'den fazla maçta forma giyen golcü oyuncu, Serie B’de Brescia'da oynadığı sırada kokain kullanmasının ardından futboldan 12 yıl men edildi.

Kariyerini normal şartlara göre bitirme arzusunda olan Flachi, geçtiğimiz beş ay boyunca antrenman yaptığı İtalya 5. kademe takımı olan memleketinin kulübü Signa 1914 ile futbola yeniden döndü.

Signa'nın, Prato 2000'e karşı 2-2 berabere kaldığı maçta 30 dakika oynayan Flachi, futbola geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Flachi'nin Brescia forması ile süre aldığı son lig maçı 2009-10 sezonunda gol atarak 1-0 kazandıkları Modena maçı oldu.