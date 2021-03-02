League of Legends evreninde suikastçı niteliğinde olan ve yetenek gücüne dayalı bir şampiyondur Fizz. Takım savaşlarında iş görebilir olmasının yanı sıra birebir kapışmalarda da etkili olabilmektedir. Fizz yeni sezon rün ve yetenek rehberine, ayrıca şampiyon üzerinde yapılan diğer değişiklikleri derledik.

Dalgaların Dümencisi Fizz

Bilgewater çevresindeki resiflerde hayatını sürdüren Fizz, amfibi bir yordledır. Batıl inançları olan kaptanların, arada sırada denize bıraktıkları adakları bulur. En kaliteli ve yetenekli denizciler bile onunla ters düşmemesi gerektiğini bilir.

Fizz'in hilekar karakterini hafife alan her kim olursa olsun başına geleceklerden sorumlu değildir. Sürekli olarak kampisli bir deniz ruhu ile karıştırılan Fizz, denizin derinliklerinde yaşayan etçil canavarlara bile hükmedebiliyor. En zeki kimsenin bile kolayca kafasını karıştırabiliyor.

Dalgaların Dümencisi Fizz Oynanış Biçimi

Fizz şampiyonunun pasif skili olan Çevik Dövüşçü, şampiyonun diğer birimlerin içinden geçmesini ve normal saldırılardan daha az hasar almasını sağlamaktadır.

Klavyeden Q ile aktif edilen yetenek Zıpkın Saldırısı'nda ise şampiyon hedefini deşip geçerken mevcut olan saldırı gücünün tamamını ve büyü hasarı verir. Bu skill şampiyonun vuruş anı etkilerini tetikleyebilir. Deşip geçilen tüm rakiplere uygulanmaktadır.

Klavyeden W ile aktif olan skill Deniztaşı Zıpkın'da ise, ilk olarak pasif yetenek şampiyonun saldırıları rakiplerinde kesik yaraları açar. Daha sonra 3 saniye kadar yetenek gücü verir. Aktif yetenekte ise şampiyonun bir sonraki normal saldırısı büyü hasarı verir. Şayet rakip en az 2 saniye boyunca kesik almış ise bu ilave hasar demektir.

Klavyeden E yeteneği ise Oyunbaz / Düzenbaz'dır. Bu skillde şampiyon zıpkınının üzerinde imlece doğru zıplar. 75 saniye saldırılara hedef olmaz hale gelir. 330 menzil yakındaki rakiplerini büyü hasarı vererek yavaşlatır.

Oyuncular neredeyse her oyunda bulunması gereken bir şampiyon olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca eşya dizilimleri ile rünlere bağlı olarak bekleme süresinde %45 gibi bir azalmaya varabiliyorsunuz. Diğer yandan teke tek mücadelelerde oldukça iyi bir şampiyondur. Fakat yine de zayıf olduğu şampiyonlara karşı dikkatli olmalısınız.

Dalgaların Dümencisi Fizz S11 Rün Dizilimi

Fizz şampiyonunun S11 yeni sezon rün dizilimi;

Hâkimiyet

Elektrik Ver

Ani Darbe

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

İsabet

Zafer

Son Darbe ayrıca;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 6 Büyü Direnci

Dalgaların Dümencisi Fizz S11 Yetenek Skilleri

Savaşçı ve aynı zamanda bir suikastçı olan Fizz şampiyonunun S11 yetenek skilleri dağılımı ise;

Zıpkın Saldırısı: 3- 14- 15- 17- 18

Deniztaşı Zıpkın: 1- 8- 10- 12- 13

Oyunbaz / Düzenbaz: 2- 4- 5- 7- 9

Denizin Dişleri: 6- 11- 16

Dalgaların Dümencisi Fizz S11 Counter Pickler

Teke tek savaşlarda gayet iyi olsa da denizlerin hakimi konumundaki Fizz şampiyonun zayıf olduğu ve dikkat etmesi gereken şampiyonlar vardır. Özellikle teke tek savaşlarda karşı karşıya gelmemesi gereken şampiyonlar;

Akali

Annie

Diana

Mordekaiser

Ryze

Dalgaların Dümencisi Fizz Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Hextech Füzekemer

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Morellonomikon

Lich Boğan

Rabadon'un Şapkası

Dalgaların Dümencisi Fizz Kostümleri

Gözünüze oldukça sevimli görünen Fizz şampiyonun en az kendisi kadar sevimli kostümleri vardır. Tabi bu sevimlilik sizi yanıltmasın. Onun ne kadar güçlü olduğundan kimsenin şüphesi dahi yoktur. Fizz şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Atlantisli Kostümü

Kutup Avcısı Kostümü

Balıkçı Kostümü

Hiçlik'ten Gelen Kostümü

Pofuduk Kostümü

Omega Timi Kostümü