Nesrin AYDIN/ANKARA,(DHA)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmalarına Ankara Başkent Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Meryem Boz ile Almanya, Japonya ve Rusya'nın başantrenörleri ve kaptanları katıldı.

TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçen hafta start verildi. Sırbistan'da iyi bir başlangıç yaptık iyi bir teknik ekip ve kadroya sahibiz. Ankara'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Güzel bir voleybol izlemeyi ümit ediyorum tekrar ülkemize geldikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, salonların dolu olması için Ankara seyircisine çağrıda bulunarak, "Ankara'da Ankara seyircisinin karşısında oynayacağımız için çok gururluyuz, salonların dolu olduğunu biliyoruz, salonların yeniden dolu olmasını istiyoruz. Sırbistan'ın motivasyonu yoktu biz çok iyi oynadık gerçek Sırbistan takımıyla da oynamak isteriz" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Meryem Boz, "Geçen yıl bizim için çok güzel geçti. Final oynadık bu yıl da çok güzel bir başlangıç yaptık. Takım uyumumuz çok güzeldi bu yıl da takım uyumu için zamana ihtiyacımız var. Bu organizasyon için federasyona teşekkür ediyoruz, Ankara seyircisi karşısında oynamaya heyecanlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan Almanya, Japonya ve Rusya takımlarının antrenör ve kaptanları Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek organizasyon için teşekkür etti.

Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci hafta karşılaşmalarında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını yarın saat 17:30'da Japonya ile oynayacak.



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