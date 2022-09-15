FIVB U19 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası başladı

Dikili'de Southwest Sports (SWS) tarafından düzenlenen şampiyonadaki eleme maçlarında ilk galibiyet Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilisinden geldi. Kesgin-Kaplan ikilisi Güney Afrika'dan Deloshem-Guther ikilisini 2-0 yendi.

Ecem Aksoy-Doğa Öcal ikilisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Kubiak-Showalter'e, Su Şimdim-Ceylin Sayar ikilisi de Kosta Rika'dan Rodriguez-Aguilar ikilisine 2-0 mağlup oldu. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür da Letonya'dan Bulgacs O.-Teteris ikilisine 2-0'lık skorla kaybetti. Uluslararası organizasyonu Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, çok sayıda yerli ve yabancı voleybol sever takip etti. Bugün oynanan eleme maçlarıyla erkeklerde ve kadınlarda ana tabloya çıkan takımlar belli olacak.(DHA)