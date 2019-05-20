Aydın'da bu yıl üçüncü kez düzenlenip FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 2 yıldızlı ayaklarından biri olan Aydın Etabı nefes kesen finallerle sonuçlandı. Atatürk Kent Meydanı'na kurulan plaj voleybolu sahasında düzenlenen turnuvaya 24 ülkeden 56 takım katıldı. Organizasyonun finalinde erkekler kategorisinde büyük heyecana sahne olan maçta rakibi İtalya'yı 2-1 yenen Polonya şampiyon oldu.

Erkekler maçının ardından oynanan kadınlar kategorisi finalinde ise Rusya ile Ukrayna rakip oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı finalde Rusya rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Final maçları sonunda derece elde eden takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)