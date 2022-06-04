FIVB Milletler Ligi: Tayland-Belçika maç sonucu: 2-3

FIVB 2022 Milletler Ligi maçında Tayland, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan maçta Tayland, Belçika’ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

Tayland: Piyanut, Thadao, Hattaya, Sutadta, Kaewkalaya, Pimpichaya (Tichaya, Ajharaporn, Moksri, Supattra, Thanacha, Tichakorn, Sasipapro)

Belçika: Elise, Britt, Nathalie, Celine, Nel, Jutta (Stien, Charlotte,Pauline, Marlies, Rampelberg, Silke, Manon, Anna)

Setler: 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15

Süre: 127 dakika (26', 29', 28', 28', 16')