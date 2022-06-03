FIVB Milletler Ligi | (ÖZET) Türkiye - Çin maç sonucu: 1-3

Geçen yıl olduğu gibi yoğun bir programa sahip olan Türk sporunun gururu Filenin Sultanları, 2022 sezonunu FIVB Milletler Ligi'yle açtı. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 1. ayak etabında salı günü İtalya'yla karşılaşan ve 3-0'lık galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. maçında Çin'i ağırladı.

Filenin Sultanları ilk sette karşılaşmaya iyi başlamadı. Çin’in üst üste kullandığı servis atışlarına karşılık vermekte zorlanan ay-yıldızlı takım, rakibin savunmasını delmekte zorlandı. Ay-yıldızlı takım, teknik molaya 12-5 geride girdi. Setin ikinci bölümünde Çin’in gelen pasları iyi karşılaması sonucunda skor 21-12’yi gördü. Seti bırakmak istemeyen ay-yıldızlılar, her ne kadar dirense de ilk seti 25-16 skorla Çin kazandı.





Milli takım ikinci sete daha iyi başladı. Ebrar’ın sayılarıyla 5-2’ye yükselen skorun ardından Çin, Eda ve Hande’nin savunmasını geçmekte zorlandı. İkinci sette skor sıklıkla beraberliği görse de ay yıldızlılar soğukkanlılığı elden bırakmadı ve teknik molaya 12-10 önde gidildi. Zehra’nın sayılıarıyla 25-20’lik skorla ikinci set Türkiye’nin oldu.

Üçüncü sete Çin önde başladı. Pasör çaprazların sayıları ve servis atışlarıyla öne geçmeye çalışan milli takım teknik molaya 12-8 geride gitti. Ay yıldızlılar, seti vermemek için mücadele etse de üçüncü set 16-25 ile Çin’in oldu.

Dördüncü set, kıyasıya mücadeleye sahne olarak başladı. 9-9’luk beraberliğin ardından Çin, seri yakalayarak 12-9 öne geçti. Filenin Sultanları başarılı servisler ve savunmalarla beraberliği sağlamaya çalıştı fakat molaya Çin'in 20-17 üstünlüğü ile gidildi. Setin son bölümünde daha etkili olan Çin, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.

Milletler Ligi 3. maçında 4 Haziran cumartesi günü saat 19.00’da Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor naklen yayınlayacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Kovar Vlastimil, Simonovska Sonja

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Hande, Zehra, Ebrar, Simge (L) (İlkin, Sıla, Meliha)

ÇİN: Xinyue, Linyu, Xiangyu, Yuanyuan, Yingying, Weiyi (L)

SETLER: 16-25, 25-20, 16-25, 22-25

SÜRE: 99 dakika (25, 24, 23,27)

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland 3-0 Bulgaristan

18.30 Türkiye 3-0 İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika 1-3 Sırbistan

18.30 Çin 3-1 Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland 3-2 Sırbistan

16.00 Bulgaristan 3-2 Hollanda

19.00 Belçika 1-3 İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan 3-0 Bulgaristan

16.00 Hollanda 0-3 İtalya

19.00 Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika