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FIVB Milletler Ligi | Belçika - Sırbistan maç sonucu:1-3

FIVM Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Sırbistan, Belçika ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan mücadelede Sırbistan, Belçika'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

01 Haziran 2022, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
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FIVB Milletler Ligi | Belçika - Sırbistan maç sonucu:1-3

FIVM Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü maçında Sırbistan, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)

Belçika: Van Sas Elise, Herbots britt, Lemmens Nathalie, Van Gestel Celine, Demeyer Nel, Martin Pauline (Goris, Krenicky, Janssens, Van De, Rampelberg, Van Avermaet, Straiger, Koulberg)

Sırbistan: Lazoviç Katarina, Drca Bojona, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora, Bjelica Ana, (Aleksic, Stevanovic, Zelenovic, Kocic, Lozo, Delic, Djurdjevic, Mirosavjevic)

Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25

Süre: 108 dakika (25,26,26,31)

İHA

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