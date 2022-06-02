Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı’nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Tayland - Sırbistan: 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12)
Bulgaristan - Hollanda: 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7)
Belçika - İtalya: 1-3 (25-21, 19-25, 23-25, 20-25)
FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü gününde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
13.00 Sırbistan - Bulgaristan
16.00 Hollanda - İtalya
19.00 Türkiye - Çin
İSTANBUL, (DHA)