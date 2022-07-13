FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Brezilya: 3 - Japonya: 1
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin finalleri Ankara'da başladı. Çeyrek final karşılaşmasında Brezilya, Japonya'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin finalleri Ankara'da başladı. Çeyrek final karşılaşmasında Brezilya, Japonya'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final müsabakasında Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup eden Brezilya, yarı finale yükselmeye hak kazandı. Brezilya’nın yarı finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Sırbistan-Amerika karşılaşması sonucu belli olacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez Perez (Küba)
Brezilya: Braga Guimaraes, Da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy , Bergmann Julia Isabelle, Gambatto Kudiess Julia, Silva Carneiro Macris (Monteibeller Rosamaria, Araujo Natalia, Geraldo Teixeira Loren, Ratzke Roberta Silva)
Japonya: Seki Nanami, Koga Sarina, Yamada Nichika, Hayashi Kotona, İnoue Arisa, Shimamura Haruyo (Ishikawa Mayu, Kojima Manami, Ogawa Erina, Hamamatsu Asuka, Sato Yoshino)
Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14
Süre: 115 dakika (32', 35', 28', 20')
İHA