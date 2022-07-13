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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Brezilya: 3 - Japonya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin finalleri Ankara'da başladı. Çeyrek final karşılaşmasında Brezilya, Japonya'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 17:36 Son Güncelleme:
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FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Brezilya: 3 - Japonya: 1

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin finalleri Ankara'da başladı. Çeyrek final karşılaşmasında Brezilya, Japonya'yı 3-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final müsabakasında Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup eden Brezilya, yarı finale yükselmeye hak kazandı. Brezilya’nın yarı finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Sırbistan-Amerika karşılaşması sonucu belli olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez Perez (Küba)

Brezilya: Braga Guimaraes, Da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy , Bergmann Julia Isabelle, Gambatto Kudiess Julia, Silva Carneiro Macris (Monteibeller Rosamaria, Araujo Natalia, Geraldo Teixeira Loren, Ratzke Roberta Silva)

Japonya: Seki Nanami, Koga Sarina, Yamada Nichika, Hayashi Kotona, İnoue Arisa, Shimamura Haruyo (Ishikawa Mayu, Kojima Manami, Ogawa Erina, Hamamatsu Asuka, Sato Yoshino)

Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14

Süre: 115 dakika (32', 35', 28', 20')

İHA

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