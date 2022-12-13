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FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Antalya’da Başlıyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başlıyor.

13 Aralık 2022, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Antalya’da Başlıyor

Dev organizasyonda ülkemizi Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank temsil edecek. Temsilcilerimizden Eczacıbaşı Dyvanit, A Grubu’nda İtalya’dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube ile; VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Kuanysh Club ve Brezilya’dan Gerdau Minas ile mücadele edecek.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. (A1-B2, B1-A2)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın maç programı ise şu şekilde:

14 Aralık Çarşamba 16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube TRT Spor

14 Aralık Çarşamba 19.30 VakıfBank-Kuanysh Club          TRT Spor

15 Aralık Perşembe 16.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube TRT Spor

15 Aralık Perşembe 20.00 VakıfBank-Gerdau Minas   .               TRT Spor

16 Aralık Cuma  16.00  Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano TRT Spor

16 Aralık Cuma  19.00 Gerdau Minas-Kuanysh Club              TRT Spor Yıldız

17 Aralık Cumartesi 16.30 A1 – B2

17 Aralık Cumartesi 20.00 B1 – A2

18 Aralık Pazar 13.00 Üçüncülük Maçı

18 Aralık Pazar 16.00 Final Maçı

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