FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Antalya’da Başlıyor

Dev organizasyonda ülkemizi Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank temsil edecek. Temsilcilerimizden Eczacıbaşı Dyvanit, A Grubu’nda İtalya’dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube ile; VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Kuanysh Club ve Brezilya’dan Gerdau Minas ile mücadele edecek.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. (A1-B2, B1-A2)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın maç programı ise şu şekilde:

14 Aralık Çarşamba 16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube TRT Spor

14 Aralık Çarşamba 19.30 VakıfBank-Kuanysh Club TRT Spor

15 Aralık Perşembe 16.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube TRT Spor

15 Aralık Perşembe 20.00 VakıfBank-Gerdau Minas . TRT Spor

16 Aralık Cuma 16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano TRT Spor

16 Aralık Cuma 19.00 Gerdau Minas-Kuanysh Club TRT Spor Yıldız

17 Aralık Cumartesi 16.30 A1 – B2

17 Aralık Cumartesi 20.00 B1 – A2

18 Aralık Pazar 13.00 Üçüncülük Maçı

18 Aralık Pazar 16.00 Final Maçı