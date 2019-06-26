İSTANBUL, (DHA)- Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana kentinde 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Challenge Kupası'nda mücadele edecek A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu.

Filenin Efeleri, FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda; Şili ve Slovenya ile eşleşti. Milli Takım, 4 Temmuz Perşembe günü TSİ ile 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Milliler, 5 Temmuz Cuma günü ise aynı saatte Slovenya maçına çıkacak. A Erkek Voleybol Milli Takımı, turnuvadaki tüm karşılaşmalarını Ljubljana kentinde bulunan 12 bin 480 seyirci kapasiteli Stozice Arena'da oynayacak.

Kupanın diğer grubunda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek. Yarı final maçları 6 Temmuz Cumartesi oynanacak organizasyonun final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

İLK 2 SIRADAKİLER YARI FİNALE

Grup maçlarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise 3 ve 4'üncülük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.



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